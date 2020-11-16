Роспотребнадзор предлагает производителям обосновывать информацию о свойствах продукта

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает обязать производителей пищевых продуктов обосновывать информацию об отличительных свойствах продукта, указанную на этикетках. Письмо с соответствующим предложением Роспотребнадзора Минсельхоз направил в отраслевые союзы и организации по производству пищевой продукции.

"Утвердить критерии формирования доказательств, подтверждающих отличительные признаки пищевых продуктов, информация о которых указывается на добровольной основе в маркировке пищевых продуктов, согласно приложению", - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Такими отличительными критериями считаются наличие нормативных показателей содержания веществ, входящих и (или) добавленных в состав пищевых продуктов, либо наличие аналитических данных об отличительных признаках; наличие методов, позволяющих провести оценку пищевых продуктов по содержанию веществ, определяющих их отличительные признаки; наличие результатов лабораторных исследований, подтверждающих отличительные свойства пищевых продуктов, с привлечением юридических лиц или аккредитованных индивидуальных предпринимателей; наличие результатов научно-исследовательских работ, подтверждающих информацию о полезности потребительских свойств пищевых продуктов для здоровья человека.

Как прокомментировал ТАСС президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, официальные производители рыбной продукции добросовестно относятся к маркировке на этикетках и не вводят в заблуждение покупателей.

"Если на консервах написано - сделано в море, значит, у производителя есть все необходимые документы, подтверждающие этот факт", - подчеркнул он. Вся рыбная продукция производится в соответствии с требованиями техрегламентов ЕАЭС, на производствах присутствуют ветеринары и технологи, которые контролируют всю производственную цепочку: от поступления рыбы и морепродуктов на завод до выпуска готовой продукции", - добавил руководитель ведущего объединения рыбопромышленников. "Предполагаемые нововведения не скажутся на добросовестных участниках рыбного рынка, так как они и так имеют все необходимые документы и всегда указывают на этикетках продукции достоверную информацию", - резюмировал Зверев.