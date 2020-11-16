Задолженность по зарплате в России в октябре составила 1,87 млрд рублей

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 ноября 2020 года составила 1 млрд 870,2 млн рублей, сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 октября 2020 года общая задолженность увеличилась на 2,3% - или на 41,9 млн рублей.

На долги, образовавшиеся в 2020 году, приходится 917 млн рублей (49%), в 2019 году - 378,8 млн рублей (20,3%), в 2018 году и ранее - 574,4 млн рублей (30,7%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 40%; добыча полезных ископаемых - 16%; строительство - 15%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях , лесозаготовки - по 8%, транспорт - 6%.