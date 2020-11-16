ЦБ выявил "дыру" в капитале "Народного банка"

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Отрицательный капитал (превышение обязательств над активами) московского "Народного банка", у которого в июле этого года была отозвана лицензия, составил 532,962 млн рублей, говорится в материалах ЦБ.

Согласно оценке временной администрации, активы кредитной организации составляют 610,39 млн рублей, тогда как общий объем обязательств составляет 1 млрд 143,35 млн рублей.

ЦБ отозвал лицензию у "Народного банка" 24 июля. Как сообщал регулятор, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в том числе занижала величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятор в течение последних 12 месяцев неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на осуществление ряда банковских операций.

Кроме того, "Народный банк" нарушал законодательство и нормативные акты ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, кредитная организация не обеспечивала полноту и корректность информации, идентифицирующей плательщиков в составе расчетных документов.

По состоянию на 1 июля 2020 года "Народный банк" занимал 297-е место по размеру активов в банковской системе РФ.