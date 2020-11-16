Новгородские власти будут стремиться не ограничивать работу предприятий из-за коронавируса

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 ноября. /ТАСС/. Власти будут стремиться избежать ограничений для работы предприятий, магазинов в Новгородской области из-за коронавируса, насколько это позволяет ситуация с распространением инфекции. Об этом в видеообращении в понедельник заявил губернатор региона Андрей Никитин, уточнив, что по итогам первого полугодия удалось избежать серьезного падения объема промышленного производства.

"У нас практически не было падения в первом полугодии по объему производства промышленного, по заработным платам по средним, в целом по экономике мы даже лучше, чем в среднем по стране прошли первый этап. И мы будем стремиться максимально не ограничивать работу предприятий, магазинов, парикмахерских и т.д. Мы все должны понимать, что ковид когда-то закончится, а рабочие места и зарплаты нужны каждый день. И еще одна задача, которая есть у меня, - это постараться не допустить какого-то обвала экономики, постараться не допустить, чтобы у нас критически выросло число людей, которым не хватает работы", - сказал Никитин.

Кроме того, губернатор пояснил, что на сегодняшний день в регионе нет необходимости закрывать школы и детские из-за коронавируса. "На сегодняшний день у нас невысокий рост заболеваемости по системе образования. Причин для того, чтобы закрывать школы и детские сады, нет. <…> Ближайшие 10-12 дней такой необходимости не просматривается", - добавил Никитин.

По данным регионального оперштаба, в регионе с 6 ноября фиксируется более 100 случаев ежедневно, на 16 ноября суточный прирост составил 157 - максимальный показатель за все время пандемии. Весенний максимум (26 мая) составлял 89 случаев за сутки. Общее число жителей области, выздоровевших после заражения, составляет 6 555, умерли 87 пациента.

Заболеваемость в Новгородской области начала постепенно расти в последних числах сентября. В октябре в регионе усилили контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте, ограничили режим работы предприятий общепита до 23:00, отменили проведение банкетов. С 12 ноября новгородские власти приостановили работу фудкортов, детских игровых комнат, запретили посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых. В понедельник глава региона заявил, что ближайшими изменениями в указ в области будет введен режим обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет и для неработающих жителей от 60 до 65 лет.