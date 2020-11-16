Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,8-3,33%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российский фондовый рынок в понедельник смог продолжить восходящую динамику благодаря позитивным новостям и благоприятному внешнему фону. Так, индекс Мосбиржи по итогам торгового дня увеличился на 1,8% - до 3079,74 пункта, индекс РТС - на 3,33%, до 1268,61 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю по состоянию на 19:54 мск снизился на 0,93%, до 76,45 рубля, а евро - на 1,05%, до 90,53 рубля.

Покупкам в российских акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent смог прибавить более 3,5%, поднявшись в район $44,3 за баррель. Также рынок поддержала динамика западных фондовых площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 2%, а в США после первого часа торгов Dow Jones и S&P500 подтянулись на 1,4% и 1% соответственно, рассказал главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.

Улучшению настроений, а также аппетита к риску способствовали новости об очередных успешных испытаниях вакцины от COVID-19. "Вакцина компании Moderna показала 94,5% эффективности в рамках третьей фазы исследований, в которой приняли участие 30 тыс. человек", - пояснил главный исполнительный директор "ВТБ капитал инвестиции" Владимир Потапов.

Кроме того, утром рынки порадовала макростатистика - объем промпроизводства в Китае в октябре превысил прогнозы (выросло на 6,9%). Также поступили сообщения о том, что Дональд Трамп не станет бороться за пересмотр итогов президентских выборов в США, добавил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

На фоне роста цен на нефть "Сургутнефтегаз (+5,11%), "Роснефть" (+2,8%) и "Газпром" (+2,4%) стали лидерами торгов среди нефтегазовых бумаг. Также хорошую динамику продемонстрировали акции "Алросы" (+4,3%), которые растут на ожиданиях более скорого восстановления рынка ювелирных украшений.

Хуже рынка, на фоне отставания Nasdaq Composite от широкого рынка США по темпам прироста в последние дни, сегодня выглядят бумаги Yandex, Mail.ru Group, а также АФК "Системы". "Компании традиционно получают значимую поддержку при повышении этого фондового индикатора. Характерно, что значимых неблагоприятных для краткосрочных оценок динамики котировок акций данных компаний нет, за исключением данных о разногласиях в управленческих стратегиях "Сбера" и Mail.ru в СМИ", - отметил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин.

Прогноз на вторник

Позитивные факторы понедельника носят краткосрочный характер влияния на рыночные настроения, считает Александр Бахтин. "Уже завтра мы не исключаем небольшое коррекционное движение биржевых индексов. Статистика по заболеваемости коронавирусом еще далека от перехода к улучшению, страны усиливают карантинные ограничения, а вместе с этим отдаляются перспективы восстановления ключевых экономик после пандемии", - рассказал он.

Вторник будет ознаменован выходом статданных об объемах промышленного производства в РФ в октябре и о розничных продажах в США за прошлый месяц. По оценкам "БКС мир инвестиций", индекс Мосбиржи завтра сформируется в диапазоне 2985-3085 пунктов, курс рубля к доллару - 76,3-77,5 рубля.