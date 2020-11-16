Комитет Госдумы одобрил поправки "Единой России" к проекту бюджета на 2021 год

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправки ко второму чтению проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, подготовленный партией и думской фракцией "Единая Россия". Поправки были поддержаны правительством РФ.

Среди поправок, в частности, комитет одобрил увеличение финансирования федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" более чем на 2 млрд рублей: таким образом, с 34 млрд его финансирование увеличивается до 36 млрд 650 млн рублей, указал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Также в рамках распределения межбюджетных трансфертов были выделены поправки на обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, включая мероприятия по переселению из ветхого жилья, расположенного на территориях ликвидированных шахт до конца 2024 года. Как сообщил Макаров, решено "сразу на три года выделить средства, чтобы эту проблему решить".

Был также одобрен ряд поправок, направленный на патриотическое воспитание граждан. "Общая сумма поправок на патриотическое воспитание граждан РФ - получается сумма 3,5 млрд рублей, которая на эти цели, на патриотическое воспитание выделяется, деньги, которые действительно могут играть серьезную роль", - сказал Макаров. Также были зарезервированы средства на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа.

"В 2021 году - это 2 млрд рублей, в два раза больше, чем в прошлом году. Мы в данном случае говорим о резервировании средств, потому что удалось изыскать эти средства вместе с правительством только в последний момент, естественно, сейчас идет с регионами работа по проектной документации, где есть высокая степень готовности, чтобы деньги работали сразу с 1 января", - подчеркнул Макаров.

Кроме того, поправками были выделены средства на ремонт спортивных залов в сельских школах, на строительство сельских домов культуры, обновление их материально-технической базы, на театры малых городов и ремонт детских школ искусств. Ранее Андрей Макаров отмечал, что ко второму чтению проекта федерального на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов "Единой Россией" подготовлены поправки, предусматривающие увеличение финансирования ряда социально значимых проектов на 14 млрд рублей. Планируется, что второе чтение проекта федерального бюджета состоится 24 ноября.