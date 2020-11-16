Власти Вологодской области сообщили, что хозяйства полностью обеспечены кормами на зиму

ВОЛОГДА, 16 ноября. /ТАСС/. Сельскохозяйственные предприятия Вологодской области завершили уборку урожая, продовольственная безопасность региона обеспечена, несмотря на непогоду и вводимый в районах режим ЧС из-за переувлажнения почв. Эксперимент с выращиванием рапса дал результат, площади под эту культуру были увеличены втрое, рассказал в понедельник заместитель губернатора области Михаил Глазков.

"На начало ноября заготовлено по 23 центнера кормовых единиц на одну корову, или 100%, в прошлом году было 20,6 центнера. Более 1,8 млн тонн зеленой массы заложено на силос, это на 231 тыс. тонн больше прошлогоднего. Сена и сенажа получено более 78 тыс. тонн, плюс 15 тыс. тонн к уровню прошлого года. Кормами хозяйства обеспечены на 100%", - сообщил Глазков на оперативном совещании областного правительства.

По словам замгубернатора, хозяйства хорошо подготовились к посевной, заранее были обеспечены удобрениями, семенами, обновив семенной фонд на четверть и закупив элитные семена. Впервые предприятия были полностью обеспечены горюче-смазочными материалами на весь сезон, техника была готова на 97%. Однако сказалась на результате непогода, дожди и переувлажнение почв весной - часть посевов оказалась затоплена и погибла. Посевная площадь составила 327 тыс. га, чуть меньше чем в прошлом году.

"Несмотря на капризы природы, урожай выращен, убран и заложен на хранение. В Вологодской области все зерно - фуражное, идет на корм скоту, мы собрали 142 тыс. тонн зерна, но при формировании рациона животных некоторым хозяйствам придется докупать высокобелковые протеиновые корма. Картофеля собрали 58 тыс. тонн, овощей открытого грунта - около 9 тыс. тонн. Картофель и овощи заложены на хранение, собственного урожая будет достаточно до мая 2021 года, до массового завоза нового урожая из южных регионов страны", - сообщил Глазков.

Собрано 2 тыс. тонн семян рапса. Посевные площади под эту культуру были увеличены в этом году втрое. Интерес к ней высокий, переработка рапса позволит обеспечить животноводство высокобелковыми культурами. "Посеяно озимых в два раза больше: пшеница, рожь, впервые пробный вариант озимого рапса. Вспашка будет продолжаться до устойчивых морозов. Продовольственная безопасность региона обеспечена", - подытожил замгубернатора.

Вологодская область входит в число первых 30 регионов России по объемам производства сельскохозяйственной продукции, является одним из лидеров по объемам производства молока наряду с Краснодарским краем, Ленинградской и Кировской областями. Агропромышленный комплекс области включает более 170 организаций, 140 действующих фермерских хозяйств, более 370 тыс. личных хозяйств и приусадебных участков, около 400 предприятий пищевой промышленности.