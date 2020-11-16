Глава СК потребовал строгого контроля за эффективностью расходования бюджетных средств

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал строго контролировать эффективность расходования бюджетных средств ведомства по государственным контрактам. Об этом журналистам сообщила в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко.

Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором в том числе рассматривались вопросы материального и финансового обеспечения, эффективности исполнения бюджетных обязательств в текущем году, а также первоочередные задачи по обеспечению нужд подразделений СК.

"Отмечалось, что необходимо строго контролировать эффективность расходования бюджетных средств по государственным контрактам и тщательно проверять качество оказываемых услуг и выполняемых работ. Подчеркивалось, что при освоении бюджетных ассигнований необходимо следовать принципам своевременности и рациональности", - отметила Петренко.

Бастрыкину также доложили о ходе обеспечения форменным обмундированием кадет и студентов ведомственных образовательных учреждений, эти мероприятия должны быть завершены к 20 ноября. Также на совещании был представлен модельный ряд обмундирования для воспитанниц пансиона Следственного комитета.