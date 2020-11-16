Китайские компании DiDi и BYD представили специально разработанный для такси электромобиль

ПЕКИН, 16 ноября. /ТАСС/. Китайский оператор сервиса по заказу такси DiDi Chuxing и автопроизводитель BYD представили в понедельник первый в мире электромобиль, разработанный для коммерческих пассажирских перевозок D1. Премьера автомобиля состоялась в выставочном центре "Феникс" в Пекине, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"D1 стал первым шагом DiDi по разработке автомобиля, разработанного специально для сервисов по пассажирским перевозкам. Это было сделано посредством анализа нашего опыта и информации от нашей базы пользователей из 550 миллионов зарегистрированных пассажиров и 31 млн водителей", - отметил на церемонии основатель и генеральный директор DiDi Chuxing Чэн Вэй.

D1 - четырехдверный седан со сдвижной правой задней дверью. Еще до посадки в автомобиль клиент сможет через мобильное приложение выставить требуемую температуру в салоне, а также включить или выключить подогрев сидений. По задумке конструкторов, с помощью системы голосового управления и встроенных в руль кнопок водитель может обслуживать заказы, не отвлекаясь на экран мобильного телефона.

Тактико-технические характеристики электрокара представители компании не раскрыли. Они лишь указали, что максимальная энергоэффективность электродвигателя достигала 12,8 киловатт-часа на 100 км дистанции.

DiDi Chuxing - крупнейший сервис автомобильных перевозок в Китае, основанный в 2012 году, выкупивший местное отделение американской Uber и практически полностью контролирующий этот рынок на территории КНР. Помимо онлайн-заказа такси, DiDi предоставляет услуги по аренде автомобилей и велосипедов, карпулинга (совместного использования частного автомобиля), доставки еды и другие.

Клиентами компании являются 550 млн пользователей по всему миру. 25 августа сервис DiDi начал работу в России: первым городом, где он появился, стала Казань. Помимо РФ, DiDi осуществляет свою деятельность в Австралии, Японии, Бразилии (под брендом 99), Мексике, Чили, Колумбии и Панаме.