Мишустин распорядился выделить 200 млн рублей на мобильные бригады медиков в регионах

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 200 млн рублей на обеспечение работы мобильных бригад для оказания помощи больным с коронавирусом. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе кабмина.

"На обеспечение работы мобильных бригад для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией будет выделено 200 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работа мобильных бригад подразумевает выезд специалистов из федеральных медицинских учреждений и профильных вузов в регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией. "На месте они консультируют коллег и оказывают помощь больным. В составе бригад - врачи самого разного профиля: анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, пульмонологи, кардиологи, терапевты", - сообщили в пресс-службе.

В работе мобильных бригад примут участие 32 медицинских учреждения, подведомственных Минздраву, в том числе Национальный медико-хирургический центр им. Пирогова, Медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева, Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии, Медицинский центр акушерства и гинекологии им. Кулакова, Башкирский государственный медицинский университет. Финансирование пойдет на оплату труда специалистов и командировочные расходы.

Решение выделить средства на организацию мобильных бригад медиков, которые будут направлены в регионы для оказания помощи, глава кабмина озвучил 16 ноября на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.