Добыча сланцевой нефти в США в декабре снизится до 7,51 млн баррелей в сутки

ТАСС, 16 ноября. Падение добычи сланцевой нефти в США в декабре 2020 года по отношению к ноябрю составит 140 тыс. баррелей - до 7,51 млн баррелей в сутки. Об этом говорится в отчете управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом фактическая добыча сланцевой нефти в ноябре оказалась ниже значений, ожидаемых ведомством в предыдущем прогнозе, 7,65 млн б/с против оценки в 7,69 млн б/с.

Снижение объемов извлечения ожидается в шести из семи нефтеносных районах, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Наибольшее падение прогнозируется на проектах в Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно снизиться в декабре на 37 тыс. баррелей - до 4,3 млн б/с.

Снижение добычи по сравнению с фактическими ноябрьскими данными ожидается также в формации Баккен на 33 тыс. баррелей в сутки - до 1,133 млн б/с, в формации Игл-Форд - на 27 тыс. баррелей в сутки - до 983 тыс. б/с. На 22 тыс. б/ с может упасть добыча в Найобрарской формации, до 555 тыс. б/с. В формации Анадарко ожидается снижение на 20 тыс. баррелей в сутки - до 381 тыс. б/с.

Добыча сланцевой нефти в формации Хейнсвилл, как ожидается, сохранится (34 тыс. б/с), а в Аппалачи понизится на 1 тыс. баррелей - до 128 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Минэнерго США понизило прогноз суточной добычи нефти в США в 2020 году до 11,39 млн баррелей (-0,5%) и немного повысило на 2021 год - до 11,1 млн баррелей с 11,09 млн баррелей.