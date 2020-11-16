Власти США готовятся сдать в аренду для добычи нефти и газа участки заповедника на Аляске

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Администрация США объявила о намерении сдать в аренду энергетическим компаниям участки одного из заповедников на Аляске в целях добычи там нефти и газа. Соответствующее уведомление профильного управления Министерства внутренних дел (МВД) США было размещено в понедельник в электронной форме в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

На конкурс предполагается выставить участки на побережье моря Бофорта общей площадью порядка 6,5 тыс. кв. км. Сдать их в аренду нынешние американские федеральные власти спешат до ожидающейся смены президента США: по оценкам американских СМИ, победителем состоявшихся 3 ноября выборов стал демократ Джозеф Байден, которому в январе должен сдать бразды правления республиканец Дональд Трамп.

Между тем, как предупреждают местные эксперты, в случае официального утверждения этих результатов выборов новая американская администрация вообще может отменить решение о сдаче в аренду упомянутых участков, особенно если МВД не успеет оформить все необходимые документы в рамках данного проекта. В Соединенных Штатах МВД не является силовым ведомством, оно занимается в основном вопросами использования федеральных земель и добычи природных ресурсов, а также курирует различные программы, связанные с американскими индейцами, коренными жителями Аляски и Гавайских островов.

Кроме того, как указывает газета The Washington Post, в настоящее время нет ясности относительно того, насколько привлекательным для частного сектора окажется нынешнее предложение администрации США ввиду отсутствия в зоне предлагаемой аренды необходимой инфраструктуры и резко негативного отношения к замыслам американских властей со стороны части коренного населения и защитников окружающей среды.

Добычу энергоресурсов в этом районе Конгресс США разрешил в 2017 году. Инициатором разработки этого законодательства стала Республиканская партия. Согласно оценкам МВД США, извлекаемые запасы нефти на этом отрезке побережья моря Бофорта составляют 4,25 млн - 11,8 млн баррелей.