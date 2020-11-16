Reuters: Twitter назначит эксперта и хакера Пейтера Затко главой службы безопасности

ТАСС, 16 ноября. Администрация сети микроблогов Twitter назначит эксперта в сфере кибербезопасности и хакера Пейтера Затко главой службы безопасности. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Как отмечает Reuters, Затко получит широкие полномочия, которые позволят ему рекомендовать изменения в структуре Twitter и применяемых соцсетью практиках. Он будет отчитываться непосредственно перед генеральным директором и основателем соцсети Джеком Дорси. Ожидается, что Затко начнет исполнять свои безопасности в течение двух месяцев.

Сам эксперт заявил агентству, что будет заниматься "информационной безопасностью, безопасностью сайта, физической безопасностью и безопасностью платформы" Twitter.

В последнее время Затко работал с платежным сервисом Stripe. Он также занимался специальными проектами для корпорации Google и курировал гранты на проекты по кибербезопасности в Управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. В 1990-е годы Затко одновременно выполнял заказ для подрядчика из правительства США и был одним из лидеров хакерской группировки, разработавшей инструменты для взлома операционной системы Windows. Целью атаки на Windows было убедить ее разработчика - компанию Microsoft - уделять больше внимания вопросам безопасности.

15 июля сеть микроблогов Twitter подверглась масштабной хакерской атаке. На страницах нескольких американских корпораций и известных людей в Twitter появились тексты приблизительно одинакового содержания. В них мошенники призывали пользователей переводить средства в криптовалюте на указанный в сообщениях счет. В обмен они предлагали вернуть сумму в двойном размере. Согласно оценкам властей, хакерам удалось получить более $100 тыс. В компании Twitter позднее уточнили, что было взломано около 130 учетных записей. В их число вошли аккаунты главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, основателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, руководителя компании Amazon и богатейшего в мире человека Джеффа Безоса, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета, а также демократа Джозефа Байдена.