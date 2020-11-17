Мониторинг ОПЕК+ в последний раз в 2020 году оценит угрозы для нефти в 2021 году

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Шестое заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоится в режиме видеоконференции во вторник. Это будут заключительные консультации стран нефтеэкспортеров перед основной встречей, на которой через две недели они вынесут решение об уровнях добычи нефти на первые месяцы 2021 года. Но, как это обычно бывает, рынок уже знает, что и Россия, и Саудовская Аравия, готовы отложить смягчение ограничений по добыче из-за суровых условий пандемии вплоть до весны.

Опередить грозу

В ноябре самому крупному в истории организованному сокращению добычи нефти исполняется полгода. С мая по июль страны альянса ОПЕК+ снижали производство нефти на 9,7 млн б/с, или почти на четверть от достигнутых уровней. Дальнейшие этапы сделки, которая рассчитана до апреля 2022 года, предусматривают постепенное ослабление ограничений. Так, второй этап, на котором под сокращение подпадает уже 7,7 млн б/с, длится с августа по декабрь. С января 2021 года сокращаемый объем добычи и вовсе планировалось уменьшить до 5,8 млн б/с.

Вторая волна локдаунов, распространившаяся почти по всей Европе в последние три недели, одному из ключевых регионов потребления нефти, грозит новым ослаблением спроса. Так, и МЭА, и ОПЕК, в своих ноябрьских аналитических докладах ухудшили прогнозы по падению спроса на нефть в 2020 году. Причем эксперты МЭА весьма скептически отозвались о влиянии вакцин на рыночный спрос. По их мнению, первые успешные испытания, которые позволили котировкам Brent взлететь выше $43 за баррель, еще не говорят о доступности и эффективности прививок.

В ОПЕК также обеспокоены тем, как коронавирус влияет на действия властей. "Мы всерьез считаем, что пандемия вышла из-под контроля. В правительствах циркулирует паника", - сетовал в беседе с корреспондентом ТАСС высокопоставленный чиновник в организации. У самих же нефтепроизводителей времени для растерянности не остается. Россия и Саудовская Аравия, крупнейшие производители нефти в альянсе, еще в конце октября обсудили возможные меры реагирования на ухудшающуюся ситуацию. В качестве рабочих вариантов рассматривалось как продление текущего уровня ограничений на период трех месяцев, так и их усиление, рассказывал источник ТАСС.

Подтверждал это позже и сам министр энергетики саудовского королевства, принц Абдель Азиз бен Сальман, который во время выступления на нефтяной конференции заявил, что ОПЕК+ может и превзойти ожидания рынка и "сократить добычу нефти даже больше, чем аналитики думают". За последние месяцы он неоднократно повторял, что главная тактика ОПЕК+ заключается в том, чтобы "предупредить и опередить" наступающую беду.

Ждать осталось недолго

Различные сценарии в политике по добыче рассматривались и на техническом комитете ОПЕК+, который состоялся накануне, в понедельник, сообщал один из собеседников ТАСС. Все они легли в основу отчета с прогнозами по рынку, который во вторник изучат министры. При этом техкомитет, в состав которого входят эксперты, никаких рекомендаций для министерского совещания не выносил, подчеркивают источники ТАСС. Функционал техкомитета заключается только в подведении итогов исполнения сделки и подготовка различных сценариев развития рынка, напомнили они.

Мандатом выносить рекомендации для министерской конференции стран ОПЕК+ обладает только мониторинговый комитет. В его состав входят восемь стран, среди которых ОАЭ, Кувейт, Ирак, Алжир, Венесуэла и Казахстан. Россия и Саудовская Аравия возглавляют работу органа.

И, по словам другого источника ТАСС, во вторник министры, вероятнее всего вынесут предложение остальным членам ОПЕК+ по уровням добычи на начало 2021 года. Рассматривать ее будет министерская конференция стран ОПЕК и "не ОПЕК", запланированная на 1 декабря 2020 года. В истории соглашения ОПЕК+ рекомендации мониторингового комитета еще ни разу не отклонялись.