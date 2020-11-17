Компании из России вошли в топ-100 претендентов на лидерство в IT на развивающихся рынках

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Mail.ru Group, Playrix, Wildberries, "Тинькофф банк", "Яндекс" и 1C стали единственными компаниями из России, которые вошли в топ-100 претендентов на лидерство в технологическом секторе на развивающихся рынках. Это следует из отчета BCG "Претенденты на мировое лидерство в техсекторе 2020: новое поколение инноваций на развивающихся рынках", которое имеется в распоряжении ТАСС.

Цель исследования состояла в том, чтобы выявить претендентов на лидерство в IT, у которых есть амбиции и потенциал для преобразования и переосмысления их отрасли еще на ранней стадии их существования. Все компании были соотнесены по таким критериям, как нахождение на развивающихся рынках (то есть везде, кроме США, ЕС, Японии, Австралии и Новой Зеландии), технологии как приоритетная область деятельности, вхождение в топ-3 компаний своей отрасли в соответствующем регионе, недавняя оценка стоимости не менее $500 млн и другим.

Лидером рейтинга по числу компаний стал Китай (40 компаний), за ним идут Индия и Южная Азия (17), Израиль-Турция-ОАЭ (12), Южная Корея и Юго-Восточная Азия (по 8), Россия, Восточная Европа и Центральная Азия (6), Центральная и Южная Америка (6), Африка (3).

Российские компании (или выходцы из России), которые вошли в рейтинг, - 1C (корпоративное ПО, облачные технологии, ИТ-сервисы и другое), Playrix (игры), Mail.ru Group (социальные медиа и стиль жизни), "Яндекс" (суперприложение, услуги для качества жизни), Wildberries (e-commerce) и "Тинькофф банк" (финуслуги).

По данным BCG, средняя оценка стоимости российской компании из списка составляет $5,2 млрд, что немного ниже, чем у сопоставимых претендентов на лидерство в технологическом секторе на других развивающихся рынках. Средний размер выручки таких компаний - $1,8 млрд. 40% претендентов уже вышли на зрелые рынки, однако российские компании больше ориентируются на развивающиеся рынки и собственный внутренний рынок, а на следующем этапе развития технологического сектора развивающихся рынков его география станет более разнообразной, а доля России увеличится.

По словам одного из авторов отчета, управляющего директора и партнера BCG Ивана Котова, хотя средний показатель выручки российских претендентов пока немного ниже, чем в среднем по списку топ-100, по темпам роста они превосходят технологических игроков из индекса S&P 500 в 6 раз. "Они успешно работают не только на внутреннем рынке, но и за его пределами. Их секрет - инновации, новые, неожиданные для конкурентов и традиционных компаний подходы, способные изменить не только свою, но и другие отрасли, цепочки поставок и рынки", - пояснил Котов.