Биржевые индексы в Нью-Йорке выросли на фоне оптимизма в связи с разработкой вакцины

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к закрытию сессии в понедельник продемонстрировали позитивную динамику на фоне данных об эффективности вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna.

Согласно данным на сайте торговой площадки, к финальному звонку промышленный индекс Dow Jones вырос на 390,35 пункта (+1,32%) и остановился на уровне 29 870,16. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 33,55 пункта (+0,94%), до отметки 3 618,70. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 94,84 пункта (+0,80%), до уровня 11 924,13.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,12%, до $41,40 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото понизилась на 0,03%, до $1 887,30 за тройскую унцию.

Как отметила телекомпания CNN, комментируя итоги сессии, оптимизм в связи с новостями об эффективности вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna, отодвинул на второй план обеспокоенность по поводу роста числа новых случаев заражения коронавирусом.

В то же время, как добавила газета The Wall Street Journal, многие инвесторы все же испытывают опасения в связи с быстрым ростом числа инфицированных коронавирусом. "Это действительно повод для беспокойства, - привела газета мнение руководителя департамента инвестиций компании Winthorp Capital Management Грега Хана. - Именно поэтому столь важно сохранять в портфеле акции технологических компаний, которые в период пандемии рассматривались как наиболее надежные".