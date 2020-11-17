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Регулятор США проводит проверки из-за жалоб на отключение экрана в 159 тыс. машин Tesla

Сенсорный экран в электрокарах Model S и Model X, предположительно, может прекращать работу, когда включена задняя передача, из-за чего водитель лишается возможности следить за изображением с камеры заднего вида

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Национальное управление дорожной безопасности (при Минтрансе) США проводит проверки в связи с утверждениями о том, что уже примерно в 159 тыс. автомобилей от американской компании Tesla может отключаться сенсорный экран. Об этом говорится в заявлении, опубликованном этим регулирующим органом в понедельник.

В июне управление проводило проверки из-за жалоб в примерно 63 тыс. автомобилей Tesla.

Недоработка, согласно поступившим жалобам, может иметься в электрокарах Model S и Model X. По приведенным оценкам, речь на данный момент идет в общей сложности о примерно 159 тыс. автомобилей Tesla.

В них сенсорный экран, предположительно, может прекращать работу, когда включена задняя передача. Из-за этого водитель лишается возможности следить за изображением с камеры заднего вида. На текущем этапе регулятор приступил к техническому анализу.

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