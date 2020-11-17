Правительство Дании и оппозиция договорились о введении запрета на разведение норок

СТОКГОЛЬМ, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Дании и оппозиционные "Радикальная Венстре", Социалистическая народная партия, Единый список - "Красно-зеленый" альянс и "Альтернатива" договорились о введении временного запрета на разведение норок, а также о юридической основе для их уничтожения и доплатах звероводам за оперативность. Об этом говорится в опубликованном в понедельник пресс-релизе министерства торговли и промышленности.

В ходе прошедших переговоров, которые велись из-за необходимости принятия в парламенте специального закона об уничтожении норок, стороны согласились, что продолжение разведения норок в условиях пандемии означает большую опасность для здоровья нации и ставит под удар эффективность создаваемых вакцин от коронавируса. Запрет на разведение норок будет действовать до 31 декабря 2021 года. Он также означает запрет на ввоз и вывоз животных из страны. Споры между партиями велись преимущественно вокруг размера компенсации звероводам.

Согласно достигнутым договоренностям, все норки на фермах должны быть уничтожены. Фермеры, осуществившие забой к 19 ноября, в дополнение к общей компенсации за самих животных и связанную с ними логистику получат еще доплату за скорость в размере 30 крон ($4,5) за каждое животное. Звероводам же семи коммун Северной Ютландии, где был выявлен мутировавший коронавирус, обещано дополнительно еще по 10 крон ($1,5), если они избавятся от животных к 12 ноября.

"Я очень счастлив, что этим соглашением мы, как я надеюсь, установим мир вокруг исключительно масштабной операции по забою, которая проходит на норковых фермах страны", - прокомментировал договоренность министр по вопросам гендерного равенства, продовольствия и рыболовства Могенс Енсен.

Датское правительство приняло 4 ноября решение об уничтожении всех норок на зверофермах в связи с опасностью передачи мутировавшего коронавируса от них людям. Но вскоре оказалось, что власти могли требовать от звероводов массового забоя животных только в двух случаях: если на какой-то конкретной ферме выявлена инфекция или сама ферма находится в зоне эпидемической опасности, поэтому кабинету придется принимать по этому поводу особый закон. Коронавирус быстро распространился на 1 139 норковых фермах в Дании, особенно сильно пострадали хозяйства Северной Ютландии.

В понедельник Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями Дании сообщил, что число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в стране возросло за сутки на 1 195, до 63 331. С начала пандемии в Дании умерли 764 человека, 48 696 выздоровели.