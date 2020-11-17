Airbnb намерена выручить $1 млрд от первичного размещения акций

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Американская компания Airbnb, которая является оператором одноименного сервиса аренды жилья, рассчитывает привлечь $1 млрд за счет первичного публичного размещения акций (IPO). Об этом говорится в уведомлении, размещенном в понедельник на сайте федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Компания уточняет, что представленные ею планы являются "предварительными и могут измениться". Пока Airbnb намерена разместить на фондовой бирже акции класса "А" по цене $0,0001. Стоимость первичного пакета акций определена в $1 млрд.

Компания одновременно представила свою финансовую отчетность за квартал, истекший 30 сентября. Выручка сократилась на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $1,34 млрд. Доходы ввиду предпринятых мер, призванных сократить лишние расходы, составили $219 млн. Убытки за девять месяцев текущего года составили $697 млн.

Как сообщала газета The Wall Street Journal, в Airbnb рассчитывают, что обращение ее акций на Нью-Йоркской фондовой бирже начнется в текущем году. Организацией IPO займутся банки Goldman Sachs и Morgan Stanley.