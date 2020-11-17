Байден уклонился от ответа на вопрос о возможности присоединения США к соглашению о ВРЭП

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Демократ Джозеф Байден, объявивший о своей победе на президентских выборах, не дал прямого ответа на вопрос о том, возможно ли присоединение США к Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП) стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

"Я говорил с лидерами некоторых стран, - отметил он в понедельник на пресс-конференции в Уилмингтоне (штат Делавэр), трансляцию которой вела телекомпания CNN. - Я заявил им, что по закону не могу обсуждать с ними этот вопрос, поскольку в США может быть только один президент, который может выступать с заявлениями о том, какова будет политика страны".

В то же время Байден отметил, что США "нужны альянсы с другими демократическими странами", чтобы Вашингтон "мог устанавливать правила, а не давать Китаю и другим странам возможность диктовать их". "Не вдаваясь в детали, я сказал этим лидерам, что мы, во-первых, намерены инвестировать в американских рабочих и сделать их более конкурентоспособными, - пояснил он. - Во-вторых, мы намерены добиваться того, чтобы в любых соглашениях, которые мы заключаем, затрагивались вопросы, касающиеся условий труда и экологии".

Соглашение о ВРЭП подписали 15 ноября страны - члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины - и пять их крупнейших торгово-экономических партнеров: Япония, Австралия, Китай, Новая Зеландия и Республика Корея. Это соглашение образует крупнейшую в мире зону свободной торговли с примерно 2,2 млрд потребителями и объемом ВВП в $28 трлн, что составляет более 32% от общего мирового объема ВВП.