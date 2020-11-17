Аналитики допустили падение курса доллара на 20% из-за разработки вакцин от коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Курс доллара может снизиться на 20% в 2021 году из-за разработки новых вакцин от коронавируса. Такая оценка приводится в докладе американской компании Citigroup, выдержки из него опубликовало в понедельник агентство Bloomberg .

Как полагают специалисты Citigroup, распространение вакцин в мире "будет означать, что имеются все признаки рынка с тенденцией к снижению" для доллара. Курс американской валюты в связи с этим "будет меняться таким же образом, как с начала до середины 2000-х годов". В этот период доллар снизился в цене.

Как констатирует агентство, распространение вакцин ускорит восстановление мировой экономики и ее возвращение к росту. Это, предположительно, приведет к снижению интереса инвесторов к валютам, которые считаются надежными в период кризиса. В их числе доллар и иена.

В Citigroup полагают, что в свете нормализации ситуации в мировой экономике, а также мягкой политики Федеральной резервной системы США (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны, в других странах темпы роста могут быть выше, чем в США. Из-за этого, по мнению экспертов компании, интерес инвесторов к американским активам может снизиться, а к международным - повыситься.

Власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - корпорации Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.