Исследование: каждая пятая российская семья тратит больше, чем зарабатывает

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. У большинства российских семей расходы сопоставимы с доходами, однако каждая пятая семья систематически тратит больше, чем зарабатывает. Об этом свидетельствуют результаты исследования банка "Хоум Кредит" (есть в распоряжении ТАСС).

"Более чем в половине случаев (55,2%) респонденты отметили, что их доходы примерно соответствуют расходам. 21,6% опрошенных заявили о систематическом превышении расходов над доходами, а у 23,2% опрошенных доходы семьи превышали расходы", - говорится в исследовании.

При этом российские семьи, чтобы пополнить бюджет, в большинстве случаев прибегают к банковским кредитам. А каждый пятый респондент заявил, что в случае необходимости обращается за деньгами к родственникам и друзьям.

"Если расходы в семье превышают доходы, то наиболее популярным инструментом для пополнения бюджета становятся банковские кредиты (61,3%). Вторым по популярности способом стала необходимость больше работать и зарабатывать (21,5%), долг у родственников и друзей выбрало 16,6% опрошенных, займы в небанковских кредитных организациях - всего 0,7%", - отмечают в кредитной организации.

Помимо этого, по данным опроса, наиболее востребованными способами сбережения остаются банковские вклады и дебетовые карты с процентом на остаток (39,8%). Почти треть респондентом заявили, что хранят накопления в иностранной валюте и менее 5% инвестируют в ценные бумаги и ПИФы. При этом 22,2% опрошенных сообщили об отсутствии каких-либо сбережений.

Аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский, комментируя результаты исследования, отмечает, что в сфере семейных финансов российское общество гибко реагирует на текущую экономическую ситуацию и активно пользуется современными финансовыми продуктами, такими как банковские кредиты и дебетовые карты с процентом на остаток. А в условиях снижения процентных ставок на рынке, дольно ощутимая часть людей с интересом смотрит на возможности, которые может предложить фондовый рынок, добавил Дужинский.

Всероссийский опрос проводился среди клиентов банка "Хоум Кредит". В опросе участвовало 740 человек в возрасте 25-45 лет, воспитывающих детей.