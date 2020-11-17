МВФ обеспокоен дефицитом средств в бедных странах для борьбы с последствиями пандемии

Георгиева напомнила, что с начала нынешнего кризиса фонд предоставил поддержку 81 стране, в том числе 47 государствам с низким доходом. "Мы никогда не предоставляли помощь так быстро и такому количеству стран. Необходимо продолжать программы для нуждающихся", - отметила она.

"Существует серьезная потребность, особенно в странах с низким доходом, обеспечения фискального пространства (резерв бюджета, который может быть использован в определенных целях без ущерба для стабильности экономики - прим. ТАСС) для реагирования, снижения рисков из-за пандемии, восстановления после кризиса, - сказала глава МВФ. - Однако относительно фискального пространства надо четко понимать, что развитые экономики находятся в гораздо лучшем положении, чем страны с низким доходом".

"В 2020 году развитые страны в качестве фискальных действий и мер поддержки задействовали 20% ВВП, развивающиеся - 6-8%, а страны с низким доходом - 2%. Иными словами, развитые экономики делали то, что необходимо, а страны с низким доходом - то, что могли", - добавила она.

По мнению Георгиевой, фискальное пространство "можно сформировать, признав, что страны столкнулись со значительным долговым кризисом". Бедные страны, констатировала директор-распорядитель, и так вступили в кризис, находясь в трудном положении, а теперь сильно пострадали. "Половина бедных стран находится сейчас в состоянии долгового кризиса", - указала она. В этой связи Георгиева подчеркнула необходимость моратория на обслуживание задолженности для Африки. "Континент подвергся серьезному экономическому удару. Впервые за десятилетия в 2020 году экономика будет иметь отрицательные значения: минус 3%. В 2021 году рост составит лишь 3%", - обратила внимание глава фонда.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса. По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован существенный спад в размере почти 4,4%, но она восстановится и вырастет на 5,2% в следующем году.