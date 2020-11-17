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Huawei объявила о продаже бренда смартфонов Honor

В качестве причины компания указывает "постоянную недоступность технических компонентов", необходимых для производства мобильных устройств
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© Mark Schiefelbein/AP

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei во вторник объявила о продаже части своего бизнеса по производству смартфонов под брендом Honor.

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"Huawei <...> решила продать все активы компании Honor компании Shenzhen Zhixin New Information Technology", - говорится в пресс-релизе Huawei. В качестве причины компания указывает "постоянную недоступность технических компонентов", необходимых для производства мобильных устройств.

Отмечается, что после завершения сделки Huawei "не будет владеть акциями или участвовать в управлении и принятии решений в новой компании Honor".

Минторг США 17 мая 2019 года внес Huawei в черный список, ссылаясь на угрозу национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности фирмы закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. 17 августа 2020 года американские власти также ограничили доступ 38 ее дочерним компаниям к продукции, произведенной с использованием американских технологий и программного обеспечения.

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