Трутнев поручил проработать вопрос расширения ТОР "Приамурская" для канатной дороги в КНР

ТАСС, 17 ноября. Вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил проработать вопрос расширения территории опережающего развития (ТОР) "Приамурская" для реализации инвестпроекта по строительству над Амуром канатной дороги, которая свяжет Благовещенск и Хэйхэ. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полпреда.

"Вице-премьер дал поручение Минвостокразвития России совместно с правительством Амурской области и АО "Корпорация развития Дальнего Востока" проработать вопрос расширения ТОР "Приамурская" на земельные участи в Благовещенске в целях реализации инвестиционного проекта "Строительство трансграничной канатно-подвесной дороги через реку Амур между городами Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР) с пассажирским терминалом", - говорится в сообщении.

Строительство канатной дороги начнется в конце этого года. В рамках рабочей поездки в Амурскую область Трутнев отметил, что возможность перемещения через границу по канатной дороге может открыть новые условия для развития международного туризма.

Официальная церемония, ознаменовавшая старт реализации международного проекта, состоялась в июле 2019 года на барже, закрепленной на середине пограничной реки Амур между Благовещенском и Хэйхэ. Власти Амурской области и группа компаний "Регион" в июле объявили о начале строительства канатной дороги протяженностью 973 м над Амуром между Россией и Китаем. Завершить объект планируется во второй половине 2022 года. Канатная дорога будет состоять из четырех линий и работать по маятниковому принципу, как фуникулер, планируемый ежегодный поток пассажиров к 2024 году составит 1 млн человек.

Территория опережающего развития "Приамурская" была создана в августе 2015 года в Амурской области, одной из целей ее создания является производственная кооперация между Россией и Китаем. ТОР ориентирована на развитие транспортно-логистической отрасти и способствует формированию условий для укрепления экономических позиций России на конкурентных рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, стимулированию социально-экономического развития Амурской области за счет создания дополнительных рабочих мест, новых промышленных объектов, привлечения инвестиций.