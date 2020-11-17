Торги в Гонконге открылись ростом котировок акций

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 ноября. /ТАСС/. Торги на Гонконгской фондовой бирже во вторник открылись повышением котировок вслед за подъемом американского фондового рынка. Индекс Hang Seng вырос на 133 пункта (0,5%) и достиг значения 26 515, свидетельствуют официальные данные этой площадки.

Лучшие результаты демонстрируют активы, связанные с финансовым и сырьевым секторами, автомобильной промышленностью, авиаперевозками.

На 6,54% подорожали акции ведущей гонконгской авиакомпании Cathay Pacific - до 6,84 гонконгского доллара за бумагу. На 5,3% улучшились позиции китайского автоконцерна Geely Automobile. Котирующиеся в Гонконге акции российского алюминиевого гиганта "Русал" прибавили в весе на 3,15% - до 3,27 гонконгского доллара за бумагу.

Как отметил биржевой аналитик Френсис Лунь, оптимизм участников рынка вызвали новости об успешности вакцины от коронавируса, разработанной американской компанией Moderna. Утверждается, что ее эффективность достигает 94,5%, при этом для хранения препарата не требуются условия сильной заморозки.