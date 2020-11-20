Треть россиян начали копить деньги во время пандемии

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Треть россиян во время пандемии коронавируса приняли решение начать копить деньги, еще 15% жителей России начали инвестировать. Таковы результаты опроса банка "Открытие" (есть в распоряжении ТАСС).

Среди тех, кто начал копить в пандемию, больше всего жителей Дальневосточного (38%) и Приволжского (37%) федеральных округов, меньше всего - в Южном федеральном округе (29%). Еще 35% опрошенных пока не копили, но пандемия заставила их задуматься об этом (наибольшая доля в Сибири - 43%). Лишь 7% твердо заявили, что никогда не копили денег и не собираются этого делать, свидетельствуют данные опроса.

При этом у 35% опрошенных, среди тех, кто откладывает деньги, есть конкретная цель накоплений. Так, на "черный день" откладывают средства 29% россиян: больше всего - в Москве и Московской области (39%), меньше всего - на Северо-Западе (23%) и Северном Кавказе (24%). При этом 23% россиян тратят свои накопления на обычные бытовые нужды, а 7% опрошенных вкладывают отложенные деньги в инвестиции. Лишь 4% респондентов вообще не намерены тратить накопленные деньги, поскольку хотят оставить их детям.

Предпочтения в накоплениях

Лучшим средством накопления считают классический банковский депозит 30% россиян. Самая высокая доля поклонников вкладов - в Московском регионе (41%), самая низкая - в Приволжском и Дальневосточном федеральных округах (по 27%). Вместе с тем респонденты считают, что наиболее доходным инструментом для накоплений и инвестиций являются вложения в недвижимость. Так полагают 43% опрошенных: наиболее популярна такая точка зрения в Южном и Приволжском федеральных округах (по 48%), наименее популярна в Москве (32%) и на Урале (33%). Также 25% россиян предпочитают конвертировать сбережения в иностранную валюту, а 24% ставят на инвестиции в рынок ценных бумаг, покупку акций и облигаций.

При этом откладывать наличные и хранить их дома предпочли 19% опрошенных: наиболее популярен этот способ накоплений на Дальнем Востоке (25%), наименее - в Сибири (15%) и Московском регионе (16%). 17% считают лучшим способом распорядиться накоплениями - вложиться в собственный бизнес, а еще 6% россиян готовы инвестировать сбережения в криптовалюту, например, в биткойн.

Опрос проведен банком "Открытие" с 9 по 17 ноября по репрезентативной выборке среди 1 тыс. россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.