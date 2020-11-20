Лесопитомники Иркутской области планируют на 23% увеличить производство сеянцев

ИРКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Лесопитомники Иркутской области - одного из основных лесопромышленных регионов России - планируют в 2021 году за счет модернизации увеличить производство сеянцев хвойных пород на 23% - с сегодняшних 20 млн до 26 млн штук. Если мощности сети питомников ежегодно будут наращивать, то к 2025 году удастся устранить дефицит посадочного материала для лесовосстановления, сообщил в пятницу ТАСС заместитель министра лесного комплекса Иркутской области Михаил Карнаухов.

В настоящий момент посадочного материала региону не хватает. Только для компенсационного лесовосстановления (посадка нового леса взамен вырубленного легальными лесозаготовителями, а также другими предприятиями под строительство объектов инфраструктуры) Приангарью необходимо ежегодно 45 млн саженцев.

"В 2020 году в Иркутской области выращено 20 млн штук стандартного посадочного материала, в том числе 3,5 млн штук стандартных сеянцев с закрытой корневой системой (выращенные в теплицах в горшках или других емкостях, что обеспечивает высокую приживаемость). Основные выращиваемые породы: сосна обыкновенная, лиственница сибирская, сосна кедровая сибирская, ель сибирская. Для покрытия существующей потребности в посадочном материале в Иркутской области в 2021 году планируется увеличить объем выращивания сеянцев хвойных пород до 26 млн штук", - сказал Карнаухов.

Он уточнил, что увеличить мощности планируют ООО "Сибирская лесовосстановительная компания", которая намерена открыть дополнительные теплицы, и агрофирма "Ангара" - за счет переоборудования своих теплиц. Кроме того, министерство лесного комплекса региона ведет переговоры о строительстве теплиц по выращиванию сеянцев с главными управлениями ФСИН России по Иркутской области и Красноярскому краю, с Ассоциацией лесозаготовителей и лесоэкспортеров региона, крупными арендаторами лесных участков, в частности, с группой "Илим".

"К 2022 году на территории Иркутской области необходимо провести строительство и ввод в эксплуатацию тепличных комплексов по выращиванию сеянцев с закрытой корневой системой производственной мощность 35 млн штук в год. В случае успешной реализации планов по созданию частных лесопитомников к 2025 году можно будет говорить об устранении дефицита посадочного материала с закрытой корневой системой для целей лесовосстановления на территории Иркутской области", - отметил Карнаухов.

По его данным, сейчас в Иркутской области работают 59 лесопитомников, из них 32 подведомственны министерству.

Ущерб и восстановление

В Приангарье сосредоточено более 10% лесов страны. Наибольший урон иркутской тайге наносят природные пожары и незаконные рубки. Только в 2019 году пожары уничтожили 1,6 млн га леса, в 2020-м - 228,7 тыс. га. Ущерб от нелегальных рубок в 2017-2019 годах составил почти 40 млрд рублей.

По государственному заданию в Иркутской области в этом году лес будет восстановлен на площади 145,3 тыс. га. Площадь лесовосстановления увеличена на 9% по сравнению с прошлым годом за счет дополнительного финансирования из федерального бюджета, которое составило 45,8 млн рублей.