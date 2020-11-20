"Известия": Минэкономразвития предложило выдавать вид на жительство за инвестиции

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития РФ разработало законопроект, позволяющий упростить порядок получения вида на жительство (ВНЖ) в России для иностранных граждан в обмен на инвестиции в российский бизнес, владение недвижимостью на территории страны и компаниями. Об этом со ссылкой на соответствующий документ в своем распоряжении в пятницу сообщила газета "Известия" .

По ее данным, для получения права долгосрочного проживания в упрощенном порядке иностранцы должны соблюсти как минимум одно из перечисленных в законопроекте условий. Желающие получить ВНЖ должны вложить в открытие ИП не менее 10 млн рублей, а также трудоустроить не менее 10 человек. Также среди возможностей получения ВНЖ - владение российской компанией при вкладе в размере 15 млн рублей или иностранной с вложением 50 млн рублей, но компания должна работать не менее трех лет. Еще можно инвестировать в российский бизнес 15 млн рублей, при этом необязательно быть акционером, однако компания должна существовать в России не менее трех лет, уплатить как минимум 6 млн налогов и трудоустроить не менее 25 человек. Кроме того, ВНЖ можно получить в случае владения на протяжении трех лет российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.

"Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса", - приводит газета слова первого замглавы Минэкономразвития Михаила Бабича.

Как поясняется в документе, такие меры призваны стимулировать развитие и технологичное обновление российской экономики, а также создать высокопроизводительные рабочие места с достойной заработной платой.

Согласно разработанному законопроекту, обладатель ВНЖ сможет получить полис ОМС и пользоваться всеми социальными услугами, доступными для граждан РФ, помимо этого, он сможет работать в стране без необходимости получать соответствующее разрешение. Опрошенные "Известиями" эксперты предполагают, что вид на жительство будет пользоваться спросом со стороны жителей стран, в которых ведутся военные действия или наблюдается высокая политическая нестабильность.