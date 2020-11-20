Сотрудничество Якутии с Росрезервом будет способствовать обеспечению северного завоза

ЯКУТСК, 20 ноября. /ТАСС/. Соглашение, подписанное между Якутией и Федеральным агентством по государственным резервам (Росрезерв), направлено на обеспечение северного завоза, на взаимодействие и обмен информацией по вопросам продовольствия и нефтепродуктов. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе правительства Якутии.

Документ подписали в Москве глава Якутии Айсен Николаев и глава Росрезерва Дмитрий Гогин. Соглашение заключено на один год с возможностью продления.

"Самое важное в этом документе для нас - это то, что он будет способствовать обеспечению северного завоза. При необходимости мы сможем позаимствовать товары и сырье у Росрезерва, что позволит обеспечить своевременные поставки в полном объеме. Для нашей республики этот вопрос имеет важнейшее значение, это государственной важности задача, ее выполнение для нас - один из стратегических приоритетов. Кроме того, соглашение станет дополнительным регулятором цен на ряд товаров и защитным механизмом в случае изменения их стоимости, так как все цены будут зафиксированы", - приводятся в сообщении слова Николаева.

Отмечается, что основная цель соглашения - оказание поддержки Якутии "в случае временных нарушений снабжения важнейшими видами сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе путем предоставления материальных ценностей государственного резерва в заимствование".

"Кроме того, запасы государственного резерва могут привлекаться для оказания регулирующего воздействия на внутренний рынок республики в форме товарных интервенций, направленных на защиту населения от резких скачков цен на нефтепродукты и базовые виды продовольствия. В рамках соглашения Росрезерв будет информировать правительство республики о планах по выпуску материальных ценностей в порядке их освежения, разбронирования, заимствования", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь, правительство республики планирует направлять в Росрезерв информацию о востребованности выпускаемых материальных ценностей на территории региона.