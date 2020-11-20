Суд отложил рассмотрение иска о банкротстве компании "Востокуголь" на 2021 год

НОВОСИБИРСК, 20 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области отложил рассмотрение обоснованности иска о самобанкротстве управляющей компании "Востокуголь", которая ранее частично принадлежала предпринимателю и основателю группы "Аллтек" (в которую входит "Востокуголь" - прим. ТАСС) Дмитрию Босову, погибшему в мае 2020 года. Дата нового заседания назначена на 21 января 2021 года, информация размещена в картотеке арбитражных дел.

"Об отложении судебного разбирательства. Дата и время судебного заседания 21.01.2021", - говорится в сообщении на сайте суда, резолютивная и мотивировочная части решения отсутствуют.

Компания "Востокуголь" обратилась в арбитражный суд с иском о признании себя банкротом 24 августа. В начале октябре суд принял заявление к производству и назначил дату рассмотрения, причины банкротства в определении суда не уточняются. В компании от комментариев отказались.

В августе арбитражный суд Московской области удовлетворил иск предпринимателя Александра Исаева на восстановление его 50% доли в компании УК "Востокуголь", где до апреля 2020 года он занимал должность председателя правления. В апреле Исаев был снят с должности и продал свою долю члену совета директоров группы "Аллтек" Олегу Шемшуку. В мае он обратился в суд и попросил признать недействительным договор купли-продажи, восстановить его в правах на эту долю.

"Востокуголь" основан в 2012 году и занимается разработкой угольных месторождений в регионах Сибири.