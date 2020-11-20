Омбудсмен Татулова предложила создать особый налоговый режим для индустрии гостеприимства

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего бизнеса Анастасия Татулова предложила вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко внести до конца года изменения в налоговую политику для индустрии гостеприимства, в частности, создать для предприятий индустрии единый специальный налоговый режим, а при переходе на общую систему налогообложения снизить ставку НДС с 20% до 10%.

"Предложено разработать для индустрии гостеприимства единый специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения (УСН) с прогрессивной шкалой", - сообщила Татулова в пятницу ТАСС, уточнив, что направила соответствующее письмо вице-премьеру. Чернышенко курирует в правительстве в том числе сферу внутреннего и въездного туризма, к которой относят индустрию гостеприимства - бизнес, направленный на обеспечение гостей жильем, питанием, а также на организацию их досуга.

Татулова пояснила, что экономика предприятий отрасли с 2014 года является рентабельной при условии работы только на упрощенной системе налогообложения, а "переход на общую систему налогообложения делает предприятие убыточным - минус 15% годовых".

Она отметила, что в предлагаемом специальном режиме нужно не применять НДС, ограничить верхний порог годового оборота - до 2 млрд рублей, ввести ограничение по количеству сотрудников - до 1 500 человек, а также ограничение предельного размера остаточной стоимости основных средств - до 2 млрд рублей.

Также она предложила установить ставку налога в размере 15% (для объекта налогообложения "доходы минус расходы") или 6% (для объекта налогообложения "доходы") при годовом обороте организации до 800 млн рублей и далее увеличивать ставку налога прогрессивно - до 20% ("доходы минус расходы") и до 8 % ("доходы") при годовом обороте организации с 800 млн до 2 млрд рублей.

Татулова добавила, что разработка и введение указанного специального налогового режима "позволит привести срок окупаемости к 4 годам", а это будет способствовать привлечению в отрасль инвесторов и оперативному наращиванию инфраструктуры для развития туризма.

По ее словам, переход на новый режим даст возможность малым и средним предприятиям "обелиться" и декларировать реальную выручку. "По нашим оценкам, увеличение декларируемой выручки индустрии произойдет не менее чем на 50%, соответственно, это даст увеличение налоговых поступлений в бюджет за счет налога на прибыль до 4,52 млрд рублей", - уточнила она.

Снизить ставку НДС до 10%

Татулова также предложила снизить ставки НДС для предприятий индустрии гостеприимства, применяющих общий режим налогообложения, до 10% "в связи с диспропорцией налоговой нагрузки ввиду отсутствия входящего НДС к зачету".

"Даже при снижении ставки НДС до 10%, согласно расчетам Федерации рестораторов и отельеров, в отношении предприятий с выручкой от 150 млн до 2 млрд рублей срок окупаемости составит 9 лет, в связи с чем предприятиям выгоднее будет использовать [предложенный] специальный налоговый режим. Однако при достижении предприятиями годового оборота от 2 млрд рублей за счет эффекта масштаба, срок окупаемости при снижении ставки НДС до 10% может быть сокращен до среднерыночных значений 5-7 лет с текущих критичных 12 лет", - пояснила она.

Пересмотреть критерии реестра МСП

Помимо этого, общественный омбудсмен предложила внести изменения в критерии отнесения организаций и индивидуальных предпринимателей к реестру малых и средних предприятий (МСП), которые закреплены в Федеральном законе "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ". Татулова напомнила, что сейчас одним из таких критериев является соблюдение максимальной среднесписочной численности работников в количестве не более 250 человек.

Однако общественное питание и гостиничный бизнес, относящиеся к индустрии гостеприимства, являются "очень человекоемкими отраслями, в которых фонд оплаты труда составляет более 30% от выручки". В связи с этим она предлагает увеличить верхний предел средней численности до 1 500 человек или оставить только один критерий реестра МСП в виде максимального объема выручки до 2 млрд рублей в год.

Общественный омбудсмен отметила, что "развитие индустрии гостеприимства приобретает огромное значение в связи с планами Ростуризма по разработке нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". "Весомая часть успеха этого нацпроекта, на мой взгляд, будет зависеть именно от инфраструктуры: рестораны и отели делают отдых более привлекательным и комфортным. И чтобы в эту индустрию пришли инвестиции, она должны быть прозрачной и показывать реальные сроки окупаемости", - сказала Татулова.