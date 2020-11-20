"Известия": телеканалы могут освободить частоты для подключения интернета в СЗО

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Группа телеканалов выразила готовность перераспределить освобождаемые от аналогового вещания радиочастоты для подключения социально значимых объектов (СЗО) к интернету. Как передает в пятницу газета "Известия", соответствующий вопрос вещатели предложили обсудить на предстоящем 23 ноября заседании Госкомиссии по радиочастотам, копии писем имеются в распоряжении издания.

Обсудить возможность подключения СЗО к сети предложили "ТВ Центр", НТВ, Пятый канал, Первый канал, холдинг ВГТРК, "Матч ТВ", а также "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

По сведениям "Известий", речь идет о частотах 48,5-56,5 МГц (метровый диапазон) и 76-84 МГц, которые Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) может использовать для подключения к сети школ, полицейских пунктов, избирательных участков, пожарных частей, территориальных органов Росгвардии, подразделений войск Нацгвардии, а также фельдшерских и фельдшерско-акушерские пунктов. Так называемый метровый диапазон (48,5-84 МГц) позволит передавать данные на большие расстояния. Перераспределение поможет обеспечить интернетом большее число удаленных населенных пунктов.

"Схема представляет собой организацию двунаправленной передачи данных по технологии LTE в диапазоне частот 48,5-84 МГц. Базовые станции сети цифрового телевещания становятся точками приема. С использованием этой инфраструктуры можно настроить подключение как через Wi-Fi, так и по проводным технологиям", - пояснил "Известиям" первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и развитию сети Виктор Пинчук.

Как сообщили изданию в пресс-службе Минцифры РФ, на сегодняшний день в России к интернету подключены почти 40 тыс. СЗО. В 2021 году выход в сеть получат еще более 41 тыс. социально значимых объектов.

Переход на цифровое вещание в России произошел в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".