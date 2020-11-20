Роскачество напомнило правила онлайн-покупок в "Черную пятницу"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Роскачество фиксирует тысячи зарегистрированных мошеннических ресурсов к ежегодной распродаже "Черная пятница", которая пройдет в России с 27 по 29 ноября, и рекомендует придерживаться правил цифровой безопасности. Об этом говорится в сообщении Роскачества, опубликовавшего чек-лист действий перед любой онлайн-покупкой в "Черную пятницу".

"В преддверии "Черной пятницы" 27 ноября - главной распродажи года для многих компаний - мошенники традиционно активизируются. Мошенники уже бьют рекорды по зарегистрированным фальшивым интернет-магазинам, копирующим настоящие страницы. Сейчас их счет идет уже на тысячи. Мошенники выкупают места в топе поисковой выдачи, так что следите внимательно, на каком именно сайте вы делаете покупку", - отметили в организации. "Все рекомендации, в общем-то, можно свести в одну: будьте предельно внимательны. Повышайте свой уровень цифровой грамотности не за счет финансовых потерь, а благодаря следованию экспертным рекомендациям", - добавил заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский, слова которого приводятся в сообщении.

Правила покупки

Роскачество рекомендует придерживаться следующих правил, чтобы не стать жертвой мошенников: обращать внимание на доменное имя сайта, покупать только у проверенных брендов и интернет-магазинов, а также проверять, использует ли сайт протокол "https" и имеет ли действующий сертификат безопасности. Рекомендуется также проверять реквизиты интернет-магазина перед покупкой, поскольку перевод физическому лицу, когда указан номер карты или электронного кошелька, будет считаться не оплатой покупки, а добровольным переводом, что затруднит возврат средств в случае мошенничества.

"Мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, но написанные с ошибками или замененными символами названия, либо с другими доменными окончаниями. В этом году очень популярны фальшивые домены брендов, к которым добавляют "распродажный" суффикс -off. Будьте внимательней! Если вы не уверены в интернет-магазине, проверьте дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Если домен был зарегистрирован недавно (например, за две недели или месяц до распродажи), не совершайте на нем покупки - вы не можете точно знать, не мошеннический ли это сайт", - отмечает Роскачество.

Кроме того, эксперты рекомендуют обращать внимание на цену в сравнении с другими ресурсами. "Если на понравившемся вам сайте скидка непропорционально большая, то это повод не обрадоваться, а насторожиться: вас могут заманить, чтобы вы ввели свои персональные данные, а особенно - данные карты", - отмечает организация.

Спам и реклама

Роскачество также рекомендует не поддаваться на всплывающие заманивающие баннеры, акции с таймерами оставшегося времени, "этот товар вместе с вами смотрят N человек" и другие маркетинговые ухищрения, которые рассчитаны на эмоции. "Всегда проверяйте сайт по чек-листу выше перед тем, как ввести на нем свои персональные или платежные данные", - отмечает "Роскачество".

Покупателям также необходимо быть внимательными к почтовым рассылкам, указывает организация. Основные каналы мошенников, занимающихся фишингом, - это письма, приходящие в почту, мессенджеры и по SMS с обещанием огромных скидок, лотерейных розыгрышей или специальной акции с дополнительными бонусами, баллами и многое другое. "Вы все еще переходите на сайты из ссылок в письмах и мессенджерах? Обязательно вводите адрес вручную! Вы уверены в том, что письмо отправлено оригинальным интернет-магазином, а не мошенником?", - предупреждают эксперты.

"Всегда держите включенным антивирус на компьютере и телефоне - это поможет предотвратить заражение троянской программой, позволяющей злоумышленникам обчистить ваш банковский счет", - заключили в Роскачестве.