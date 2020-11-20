Биржевые индексы в Нью-Йорке понизились на ожиданиях сроков начала применения вакцин

НЬЮ-ЙОРК, 20 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в пятницу сразу после открытия сессии снизились.

По информации сайта торговой площадки, промышленный индекс Dow Jones снизился на 42,70 пункта (-0,14%), до отметки 29 440,53. Индекс S&P 500, который включает акции 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 2,57 пункта (-0,07%), до отметки 3 579,30. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 8,55 пункта (-0,07%), до 11 896,16.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,53%, до $41,52 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,81%, до $1 876,50 за тройскую унцию.

"Мы наблюдаем краткосрочную негативную тенденцию на рынке", - привела газета The Wall Street Journal мнение руководителя департамента операций с активами компании Invesco Пола Джексона, выразившего при этом уверенность в том, что "в долгосрочной перспективе на рынке возобладают позитивные тенденции в связи с началом применения вакцин от коронавируса".

Такое же мнение высказал в интервью телеканалу Bloomberg руководитель департамента инвестиций компании Leuthold Group Джим Паулсен. "Ситуация на рынке зависит от того, насколько быстро начнут применять вакцины", - сказал он, добавив, что после начала широкого применения вакцин на рынке наступит оживление.