Казначейство назначили оператором системы по проведению торгов госимуществом

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Федеральное казначейство назначено оператором системы по проведению торгов госимуществом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина РФ.

"Оператором системы по проведению торгов государственным имуществом назначено Федеральное казначейство. Процедура реализации госуимущества будет усовершенствована за счет передачи в ведение Федерального казначейства сайта по проведению торгов. Постановление, подготовленное Минфином России в конце октября текущего года, подписано председателем правительства РФ", - говорится в сообщении.

Как отмечает замминистра финансов РФ Алексей Моисеев, планируется размещать информацию о сделках с госимуществом в единой системе. "Минфин ставит задачу модернизировать процессы управления госимуществом, в том числе и за счет преобразования сайта www.torgi.gov.ru в полноценную систему проведения торгов. Планируется размещать информацию о сделках с госимуществом в единой системе, что обеспечит непрерывность процедуры торгов: от публикации сведений о предстоящих торгах до заключения договора", - приводятся в сообщении слова Моисеева.

Минфин ожидает, что Федеральное казначейство существенно доработает сайт: наладит обмен информацией с другими государственными системами, структурирует данные о сделках, добавит аналитическую составляющую, а главное - позволит использовать сайт как маркетплейс. "Планируемая модернизация сайта позволит сделать процедуру торгов более прозрачной, облегчит поиск и анализ информации, связанной с приватизацией активов, упростив учет имущества и работу пользователей с ресурсом", - говорится в сообщении.