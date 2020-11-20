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Экс-министра транспорта Дитриха назначили гендиректором ГТЛК

Ранее этот пост занимал Михаил Полубояринов. Его избрали гендиректором "Аэрофлота"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Бывший министр транспорта РФ Евгений Дитрих назначен правительством РФ на должность гендиректора Государственной транспортной лизинговой компании. Об этом говорится в сообщении ГТЛК.

"Правительством РФ принято решение о назначении генеральным директором ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" [ГТЛК] Евгения Ивановича Дитриха, - отмечается в сообщении. - Назначение Евгения Дитриха связано с дальнейшим развитием ГТЛК как инструмента государственной политики в области транспорта и участием компании в реализации национальных проектов".

Ранее пост гендиректора ГТЛК занимал Михаил Полубояринов. Сегодня совет директоров "Аэрофлота" избрал его гендиректором группы. Бывший глава авиакомпании Виталий Савельев в ноябре назначен министром транспорта РФ.

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РоссияДитрих, Евгений Иванович
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