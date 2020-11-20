Вид на жительство в России за инвестиции могут начать выдавать не ранее середины 2021 года

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вступление в силу законопроекта с упрощенным порядком выдачи иностранным инвесторам вида на жительство в обмен на инвестиции в РФ планируется не ранее середины 2021 года, сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития России.

"Вступление в силу данных нововведений планируется не ранее середины 2021 года", - сообщили в Минэкономразвития.

Как поясняет директор Департамента развития интеграционных проектов и стран СНГ Минэкономразвития Илья Федоров, основная цель законопроекта - упрощение пребывания инвесторов на территории России. "Мы заинтересованы в инвестициях, инвесторы заинтересованы в контроле над собственным бизнесом, над свободой перемещения для того, чтобы более эффективно вести свою деятельность", - отметил он.

При этом, по словам Федорова, предложенная инициатива не является аналогом "золотого паспорта", когда иностранное лицо может получить гражданство в обмен на инвестиции. "Я бы не стал сравнивать эти две вещи, потому что это не гражданство, это не приобретение гражданства, как это происходит с золотыми паспортами, это непосредственно виза, которая предоставляется гражданину иностранного государства для пребывания на территории РФ", - подчеркнул он.

В Минэкономразвития отмечают, что минимальный уровень инвестиций для получения ВНЖ соответствует международному опыту. "У нас где-то на одном уровне ценовая категория с Германией. Много это или мало? Мы говорим сейчас про бизнес, мы не говорим про приобретение гражданства и пребывание здесь постоянно. Мы говорим про развитие бизнеса, в этом будет заинтересован крупный и средний бизнес, который будет работать у нас", - отметил директор департамента.

Ранее Минэкономразвития опубликовало на портале проектов нормативных правовых актов изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан" в части установления упрощенного порядка выдачи иностранным инвесторам вида на жительство (ВНЖ) в РФ. Согласно документу, для получения ВНЖ иностранный инвестор должен вложить в российский бизнес как минимум 10 млн рублей или владеть российскими облигациями или недвижимостью стоимостью 30 млн рублей.