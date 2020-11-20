МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские банки с начала года снизили расходы на рекламу на 2,2 млрд рублей, или на 7%, говорится в аналитическом комментарии агентства Национальные кредитные рейтинги (НКР).

"Пандемия COVID-19 и спад деловой активности потребовали от банков пересмотра маркетинговых бюджетов. Из-за этого за девять месяцев текущего года расходы на рекламу сократились на 2,2 млрд рублей, или на 7% год к году. Наибольший провал пришелся на карантинный II квартал, когда расходы год к году упали почти на 17% против роста на 19% в январе - марте. Ситуация несколько улучшилась в III квартале - сокращение составило 9%", - отмечают эксперты.

Больше всех сократили рекламные расходы розничные банки, причем они стали это делать еще до начала пандемии. По мнению экспертов агентства, сказались ужесточение регулирования в потребительском кредитовании и замедление роста в этом сегменте.

По данным НКР, больше всех (8,3 млрд рублей, или 0,1% активов госбанка) на рекламу с начала года потратил ВТБ. На втором месте находится Тинькофф банк, его расходы за январь - сентябрь месяцев составили 3,5 млрд рублей (снижение на 23% год к году).

Среди крупнейших банков заметную положительную динамику расходов на рекламу показал Альфа-банк - рост более чем в четыре раза. В топ-10 по объему расходов на рекламу попал средний по размеру СКБ-банк. Его затраты в январе - сентябре выросли более чем в 10 раз и составили 1,3 млрд руб. (или 1,4% активов).

По мнению НКР, в IV квартале не стоит ожидать роста рекламных расходов банков в годовом выражении. Однако они традиционно вырастут в сравнении с третьим кварталом в преддверии новогодних праздников. В IV квартале сокращение достигнет 10% или больше по отношению к показателю последнего квартала прошедшего года, полагают эксперты агентства.