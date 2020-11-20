Итоговая декларация саммита АТЭС - 2020. Полный текст

Мы, лидеры экономик АТЭС, едины в решимости способствовать успешному восстановлению Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) от пандемии COVID-19 и ее экономических последствий. Мы привержены защите жизни и охране здоровья наших людей. Мы решительно настроены продолжать вести регион к экономическому восстановлению по маршруту уверенного, сбалансированного, всеобъемлющего, устойчивого, инновационного и безопасного роста. Наши скоординированные действия и сотрудничество как никогда важны для преодоления вызовов COVID-19 и реализации появляющихся новых возможностей в интересах общего процветания.

Пандемия COVID-19 — один из самых тяжелых кризисов современности в сферах здравоохранения и экономики. Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования тем, кто пострадал сам и потерял своих близких. Мы опечалены, что вследствие масштабных экономических потрясений многие лишились работы и средств к существованию, и благодарны тем, кто находится на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Наша первая в истории АТЭС встреча в онлайн-формате прошла по девизом "Оптимизируя человеческий потенциал на пути к устойчивому будущему и совместному процветанию: выделяй главное, расставляй приоритеты, развивайся". В рамках этой общей темы мы сфокусировали усилия на приоритетных задачах АТЭС-2020, охватывающих такие направления работы, как совершенствование торгово-инвестиционной повестки дня, обеспечение экономической инклюзивности путем внедрения цифровых технологий, продвижение инновационного устойчивого роста.

Противодействие пандемии COVID-19 и смягчение ее последствий

Мы будем продолжать совместно использовать все имеющиеся инструменты экономической политики в интересах обеспечения всеобъемлющего, эффективного и устойчивого ответа на пандемию COVID-19, сводящего к минимуму ее воздействие на жизнь и благосостояние людей. Мы признаем потребность в усилении стимулирующих мер, создающих рабочие места и способствующих экономическому восстановлению. В этом контексте мы акцентируем важность повышения прочности и транспарентности финансовых систем для долгосрочного устойчивого развития и удовлетворения будущих потребностей в финансировании. Мы признаем необходимость поддержки развивающихся экономик в их борьбе с COVID-19. Мы приветствуем учреждение цифровой платформы для скоординированного обмена информацией о торгово-экономических мерах реагирования на COVID-19. Мы особо отмечаем многоплановые системные усилия, включая задействование дополнительных ресурсов, прилагаемые в регионе АТЭС в целях борьбы с пандемией и поддержки работников и хозяйственных отраслей в ходе экономического восстановления.

Мы будем сотрудничать в интересах упрощения условий для безопасного перемещения жизненно важных товаров, услуг и людей, выявления и устранения необязательных барьеров в торговле, повышения устойчивости наших цепочек поставок. Мы признаем важность совместной работы в целях обеспечения бесперебойности торговых и инвестиционных потоков в нынешней непростой ситуации.

Мы приветствуем шаги по упрощению условий торговли и призываем экономики не использовать в контексте пандемии COVID-19 чрезвычайные торговые меры, не соответствующие правилам ВТО.

Мы признаем значимость науки, технологий и инноваций для постковидного восстановления региона. Мы подтверждаем необходимость конструктивного сотрудничества по противодействию COVID-19, в том числе в сферах исследования, разработки, производства и распределения диагностических тестов, основных лекарственных препаратов и услуг, терапевтических средств и вакцин. Мы подчеркиваем важность предоставления справедливого доступа к безопасным, качественным, эффективным, недорогим вакцинам и другим медицинским продуктам, жизненно необходимым для обеспечения нашего здоровья и благополучия, при одновременном стимулировании инноваций. Мы признаем, что широкая иммунизация населения имеет критически важное значение для окончательной победы над пандемией.

Мы признаем важность развития цифровых технологий и их вклада в защиту здоровья людей и предотвращение профильных угроз населению региона, а также в укрепление устойчивости и расширение систем здравоохранения в контексте продвижения к всеобщему охвату услугами здравоохранения.

Путраджайские ориентиры развития АТЭС до 2040 года

Мы провозглашаем Путраджайские ориентиры в качестве нового видения путей развития нашего региона. Наша желаемая цель — формирование к 2040 году открытого, динамичного, жизнеспособного и мирного Азиатско-Тихоокеанского сообщества в интересах процветания наших народов и последующих поколений. Мы поручаем нашим старшим должностным лицам подготовить комплексный план действий по реализации этого видения, с тем чтобы рассмотреть его в 2021 году.

Совершенствование торгово-инвестиционной повестки

Мы приветствуем значительный прогресс, достигнутый в продвижении к Богорским целям и отраженный в заключительном обзоре результатов этой работы, в деле упрощения условий для торговли и инвестиций. При этом мы признаем, что многое предстоит еще сделать для создания в регионе условий, стимулирующих торгово-инвестиционную деятельность.

Мы признаем важность свободной, открытой, справедливой, недискриминационной, транспарентной и предсказуемой торгово-инвестиционной среды для продвижения экономического восстановления в нынешней непростой ситуации.В этой связи мы подтверждаем нашу поддержку согласованных в рамках ВТО правил, способствующих стабильности и предсказуемости международных торговых потоков.Мы принимаем к сведению мнение Делового консультативного совета (ДКС) АТЭС, призывающего нас продолжить поддержку многосторонней торговой системы.

Мы будем и далее поддерживать текущие усилия на площадке ВТО, в том числе по реформе Организации с целью совершенствования ее функционала, и продолжать работать над инициативами по повышению потенциала ее членов для выполнения соглашений ВТО.Мы приветствуем значительный прогресс в деятельности ВТО и подтверждаем приверженность завершению к концу этого года переговоров по субсидированию рыболовства.Экономики АТЭС, принимающие участие в совместных инициативах членов ВТО, призывают к достижению прогресса в подготовке к Двенадцатой министерской конференции Организации, признавая, что инициатива по электронной коммерции особенно важна для поддержки экономического восстановления в постковидный период.

Мы будем и далее продвигать экономическую интеграцию в регионе, руководствуясь рыночными соображениями, в том числе посредством работы над повесткой дня Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли, способствующей выходу на высококачественные и всеобъемлющие региональные проекты. Мы акцентируем важность совершенствования региональной взаимосвязанности путем развития качественной инфраструктуры и качественного инвестирования на основе соответствующей работы в АТЭС.

Обеспечение экономической инклюзивности путем внедрения цифровых технологий

Инновации и цифровизация предоставляют правительствам, бизнесу и простым людям инструменты для осуществления своей деятельности, обеспечивают условия для инклюзивного участия в экономике. Мы будем укреплять среду, стимулирующую развитие цифровой экономики, включая создание новых возможностей для микро-, малого и среднего предпринимательства (ММСП). Мы нацелены на продвижение инновационных технологий, выстраивание для них надежной, интероперабельной, открытой, доступной и безопасной среды, сокращение разрывов в цифровых технологиях, цифровых навыках и цифровом регулировании, поощрение развития цифровой инфраструктуры и цифровой трансформации. Мы признаем важность сотрудничества в сферах упрощения условий обмена данными и укрепления доверия потребителей и бизнеса к цифровым сделкам.

Мы признаем непропорционально тяжелые последствия пандемии COVID-19 для ММСП, женщин и других лиц с нераскрытым экономическим потенциалом. Мы намерены продолжать проводить инклюзивную экономическую политику, предусматривающую их поддержку путем создания условий для эффективного справедливого участия в экономической деятельности и возможностей, позволяющих вносить вклад в общие усилия по восстановлению экономики. Мы поддерживаем и приветствуем реализацию Ла-Серенской дорожной карты АТЭС по тематике женщин и инклюзивного роста.

Пандемия COVID-19 изменила условия труда и ускорила переход к новым формам его организации. Мы признаем необходимость продолжения структурных реформ, направленных на совершенствование методов предпринимательской деятельности в интересах экономического процветания наших народов, а также наращивания сотрудничества по повышению цифровой грамотности и развитию цифровых навыков с целью ускорения технологической трансформации и поощрения использования цифровых технологий для трансграничного урегулирования бизнес-споров. Мы нацелены на развитие людских ресурсов и углубление экономического и технического сотрудничества, призванного обеспечить надлежащую поддержку пострадавших секторов экономики и работников для их скорейшего экономического восстановления. Мы приветствуем активизацию шагов по продвижению экономической, финансовой и социальной инклюзивности, которые вносят вклад в сокращение разрывов в экономическом развитии и обеспечение всеобщего благосостояния в русле профильных глобальных усилий, включая реализацию повестки Целей устойчивого развития.

Продвижение инновационного, всеобъемлющего и устойчивого роста

Для преодоления пандемии COVID-19 мы будем продолжать работать над продвижением всеобъемлющего качественного роста, в том числе в рамках повестки АТЭС по обеспечению безопасности людей.

Мы подтверждаем нашу поддержку экономического и технического сотрудничества, а также структурных реформ, способствующих инновационному устойчивому росту и повышению производительности. Мы выступаем за всеобъемлющее восстановление от последствий COVID-19, обеспечивающее повышение занятости и экономической активности. Признавая урон, нанесенный пандемией глобальным цепочкам поставок продуктов питания, мы будем работать над укреплением продовольственной безопасности посредством обеспечения достаточного для всех объема доступного, безопасного и питательного продовольствия, при этом сокращая потери продуктов питания при их производстве, сбыте и потреблении.

Мы будем сотрудничать в деле упрощения условий для получения доступной энергии, укреплять энергетическую устойчивость и энергетическую безопасность путем использования самых различных типов топлива и технологий в целях поддержки устойчивого экономического роста и продвижения перехода на более чистые источники энергии, рассматривая это в качестве составляющей уверенного всеобъемлющего экономического восстановления.

Мы надеемся, что наличие и доступность новых технологий позволят нам использовать более целостный подход к устойчивому распоряжению ресурсами и отходами. Мы будем продвигать экономическую политику и экономический рост, поддерживающие глобальные усилия по преодолению вызовов, связанных с изменением климата, погодными аномалиями и природными катастрофами, и совершенствовать системы чрезвычайного реагирования.

Укрепление взаимодействия с заинтересованными партнерами

Мы принимаем к сведению рекомендации ДКС АТЭС и приветствуем сотрудничество с частным сектором, способствующее восстановлению экономики. Мы также приветствуем вклад в работу АТЭС со стороны Совета по тихоокеанскому экономическому сотрудничеству, Секретариата АСЕАН, Форума островов Тихого океана, других международных и региональных организаций.

Мы приветствуем итоги министерского совещания АТЭС и отраслевых министерских встреч по вопросам торговли, здравоохранения, финансов, женщин и экономики, малого и среднего бизнеса, продовольственной безопасности.

Мы благодарим Малайзию за умелое выстраивание работы в этом особенно тяжелом году. Мы с нетерпением ждем председательства Новой Зеландии в 2021 году.