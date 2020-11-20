В Башкирии определили более 50 площадок для создания технопарков и бизнес-инкубаторов

УФА, 20 ноября. /ТАСС/. Власти Башкирии определили более 50 площадок, подходящих для размещения индустриальных парков, технопарков и бизнес-инкубаторов, в пяти городах и шести районах. Потенциально в них может быть создано более 4 тыс. рабочих мест, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства экономического развития и инвестполитики республики.

"В Республике Башкортостан определили 51 территорию, подходящую для создания технопарков, индустриальных парков и бизнес-инкубаторов, 19 из которых готовы к регистрации. Площадки находятся в Кумертау, Нефтекамске, Салавате, Сибае, Стерлитамаке, а также в Белебеевском, Благовещенском, Кушнаренковском, Туймазинском, Уфимском и Учалинском районах", - говорится в сообщении.

Эти территории поставлены на кадастровый учет и относятся к категории земель для промышленности, к ним прилегают инженерные сети и существуют подъездные пути. К примеру, технопарки планируется разместить в городах Уфа и Салават на базе бывших предприятий. Индустриальные парки появятся в Нефтекамске и Благовещенске, агропромышленный - в Учалах. "К 2024 году проведенная работа позволит создать в республике порядка 4 тыс. рабочих мест", - добавили в пресс-службе.

Торгово-промышленная палата Башкирии соберет данные по промплощадкам и окажет помощь инвесторам в оформлении документов для получения статуса резидента. Также в третьем пакете мер поддержки бизнеса в регионе в условиях пандемии коронавируса будет предусмотрена помощь для технопарков и промплощадок.