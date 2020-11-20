Сельхозпроизводство в России в январе - октябре выросло на 1,8%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Объем сельхозпроизводства в России в январе - октябре 2020 года вырос на 1,8% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 5,15 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.

При этом в октябре сельхозпроизводство снизилось на 6,6% и составил 899,1 млрд рублей. По данным Росстата, на 1 ноября 2020 года в целом по Российской Федерации зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с 94,5% площадей, из них кукуруза на зерно - с 75,2% площадей. Из технических культур подсолнечник убран с 90,6% посевов, сахарная свекла - с 88,6% (86,2% на 1 ноября 2019 года) площадей. Картофель выкопан с 98% площади посадки (96,8% на 1 ноября 2019 года), овощи собраны с 92,8% посевов (92,2%).

В хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, намолочено 133,1 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе, 12,6 млн тонн семян подсолнечника, накопано 28,5 млн тонн сахарной свеклы, 19,1 млн тонн картофеля, собрано 12,7 59 млн тонн овощей. В текущем году зерна намолочено на 6,8% больше, чем год назад. Семян подсолнечника получено меньше на 13,1%, сахарной свеклы - на 35,2%. Сбор картофеля снизился на 11,6%, овощей - на 0,9% против уровня предыдущего года. Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (70,2%), сахарной свеклы (92,5%) и подсолнечника (66,7%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (66,4%) и овощей (53,7%) - в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 29,1% от общего сбора зерна, семян подсолнечника - 32,9%, сахарной свеклы - 7,3%, овощей - 19,2%.

По данным Росстата, под урожай будущего года озимые на зерно в сельхозорганизациях на 1 ноября 2020 г. посеяны на 11,8 млн гектаров, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. Зябь вспахана на 17,4 млн га против 17,6 млн га на эту же дату в 2019 году. На конец октября 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,7 млн голов (на 0,5% больше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8 млн (на 0,2% больше), свиней - 26,7 млн (на 4,8% больше), овец и коз - 23,4 млн (на 1,3% меньше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 40,5% поголовья крупного рогатого скота, 9,6% свиней, 45,7% овец и коз (на конец октября 2019 года - соответственно 41,2%, 10,5%, 46,1%).