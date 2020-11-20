Оборот розничной торговли в России в январе - октябре упал на 4,6%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Оборот розничной торговли в октябре 2020 года сократился на 2,4% и составил 2,976 трлн рублей к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе - октябре 2020 года - на 4,6%, до 26,9 трлн рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.

В октябре 2020 года оборот розничной торговли на 95% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 5% (в октябре 2019 года - 94,8% и 5,2% соответственно).

В октябре в структуре оборота розничной торговли доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 47%, непродовольственных товаров - 53% (в октябре 2019 года - 47,3% и 52,7% соответственно).

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в октябре снизился на 3,6% в годовом выражении - до 1,397 трлн рублей, а по сравнению с сентябрем - вырос на 3,3%. За январь - октябрь 2020 года показатель упал на 2,6% в годовом выражении - до 13,227 трлн рублей.

Оборот торговли непродовольственными товарами в октябре снизился на 1,1% в годовом выражении - до 1,579 трлн рублей, а относительно сентября вырос на 1,1%. В январе - октябре продажи непродовольственных товаров в розничной торговле упали на 6,3% и составили 13,675 трлн рублей.