Выпуск легковых автомобилей в России в октябре вырос на 5,4%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в октябре 2020 года увеличилось на 5,4% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года, составив 147 тыс. штук, следует из данных Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

При этом по сравнению с сентябрем текущего года производство легковых авто выросло на 3,3%. По данным статистики, в целом за январь - октябрь показатель упал на 22,5% относительно прошлогодних результатов, до 995 тыс. штук.

Из документов Росстата также следует, что цены на новые легковые автомобили в октябре выросли на 1,7%.

Выпуск грузовых автомобилей в октябре увеличился на 3,1% - до 16,8 тыс. машин. Относительно сентября этого года показатель вырос на 15,3%.

Производство автобусов массой более 5 тонн в отчетном месяце упало на 33,3%, составив 1,5 тыс. штук (+4,7% к сентябрю), двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта - на 12,1%, до 31,2 тыс. штук (+4,7% к сентябрю).