ВВП России за январь - сентябрь сократился на 3,5%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Снижение ВВП России, по предварительной оценке, за январь - сентябрь 2020 года составило 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.

Росстат ранее оценил спад ВВП России в III квартале в 3,6% в годовом выражении.

Ранее Минэкономразвития также оценивало спад ВВП за девять месяцев в 3,5%.

По прогнозу Минэкономразвития, спад ВВП в 2020 году составит 3,9%, в 2021 году ожидается рост на 3,3%. Как говорил глава Минэкономразвития Максим Решетников, министерство пока не видит оснований для пересмотра прогноза по динамике ВВП в 2020 году, ситуация в экономике развивается в рамках представленного прогноза.

Инвестиции в основной капитал

Инвестиции в основной капитал в РФ за январь - сентябрь 2020 года снизились на 4,1% в годовом выражении, следует из материалов Росстата.

По итогам отчетного периода объем инвестиций составил 11,921 трлн рублей.

При этом за январь - сентябрь 2019 года инвестиции в основной капитал в РФ выросли на 1,3%.

Ранее Росстат сообщал, что во II квартале инвестиции упали на 7,6%, в I полугодии - на 4%. В I квартале инвестиции выросли на 1,2%.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, снижение инвестиций в основной капитал в РФ по итогам 2020 года составит 6,6%, а уже в 2021 году показатель вырастет на 3,9%