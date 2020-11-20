Число безработных в России в октябре снизилось на 1,7%

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Численность безработных в России в октябре 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,69 млн человек, что на 1,7% меньше показателя за сентябрь. При этом по сравнению с октябрем 2019 года безработица в РФ выросла на 35%, говорится в материалах Росстата.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце составила 6,3%, добавили в Росстате.

Как отметили в статистическом ведомстве, в октябре 3,5 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 1,7 млн человек получали пособие по безработице.

Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, показатель уровня безработицы в России к концу 2021 года опустится ниже 5%, что соответствует "естественному" уровню безработицы. При этом Минэкономразвития РФ прогнозирует, что безработица в РФ по итогам 2020 года составит 5,7%, затем ожидается снижение показателя до 5,2% в 2021 году, 4,7% в 2022 году и 4,6% в 2023 году.

Реальные зарплаты

Реальные зарплаты в России в сентябре 2020 года увеличились на 2,2% по сравнению с сентябрем 2019 года, следует из данных Росстата.

За январь - сентябрь текущего года реальные зарплаты выросли на 2,6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

При этом, по данным Росстата, в сентябре 2020 г. среднемесячная начисленная номинальная зарплата россиян выросла на 6% по сравнению с сентябрем 2019 г. и составила 49 тыс. 259 руб.

За январь - сентябрь среднемесячная номинальная зарплата выросла на 5,7%.