Тверская модель пассажирских перевозок получила премию форума "Транспорт России"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Новая модель управления пассажирскими перевозками для повышения их безопасности, которая с 2020 года внедряется в Тверской области, стала победителем премии "Формула движения". Ее вручение состоялось в пятницу в Москве на международном форуме "Транспорт России", сообщила пресс-служба правительства региона.

"Из 43 претендентов, вошедших в шорт-лист премии, лауреатами стали 11 участников. Новая транспортная модель "Транспорт Верхневолжья" одержала победу в номинации "Лучшее решение в области пассажирского транспорта", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

В пресс-службе отметили, что новая транспортная модель Твери и Калининского района создана при поддержке ВЭБ.РФ, компаний "Трансмашхолдинг", "Группа ГАЗ" и правительства региона. В рамках проекта общественный транспорт перевели на регулируемый тариф, внедрили безлимитный проезд для пассажиров льготной категории, карты для школьников, оплату с помощью QR-кода и мобильного приложения "Волга". "Запуск новой модели пассажирских перевозок - это важное событие, переход на совершенно другой уровень транспортного обслуживания, повышение привлекательности нашего региона для жизни", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В Твери и Калининском районе обновлены 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 новых автобусов экологического стандарта "Евро-5", они оснащены современным навигационным оборудованием, системами климат-контроля, оформлены в едином стиле. "При выборе новых автобусов руководство Тверского региона и Верхневолжского автотранспортного предприятия поставили очень высокие стандарты по комфорту и безопасности. <...> Низкий уровень пола, система книлинг (наклон в сторону дверей), специально оборудованное место для маломобильных пассажиров и механическая аппарель расширяют безбарьерную среду города", - отметил вице-президент по развитию корпоративных продаж "Группы ГАЗ" Николай Одинцов.

Решение об усилении контроля над пассажирскими перевозками в Тверской области было принято после аварии в октябре 2018 года с участием пассажирского автобуса и маршрутного такси, в которой погибли 13 человек. В 2019 году создано госучреждение, которое на конкурсной основе выбирает компании для обслуживания маршрутов. На Петербургском международном экономическом форуме в июне 2019 года губернатор Игорь Руденя и председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов подписали соглашение о развитии транспортной системы региона. На основании этого документа в январе 2020 года были поставлены новые автобусы, финансирование их закупки со стороны корпорации составило около 3 млрд рублей.

Новая модель пассажирских перевозок действует в Твери и Калининском районе с февраля 2020 года, с 2021 года ее начнут внедрять в ряде других муниципальных образованиях, в том числе в городах Ржев, Старица и Кимры. Комплексная программа модернизации пассажирского транспорта в Тверской области рассчитана до 2030 года.

О форуме

Международный форум "Транспорт России" проходит в Москве 18-20 ноября, он является ежегодным, в его работе принимают участие представители федеральной и региональной власти, руководители крупнейших российских и зарубежных транспортных компаний, банковского сектора, ученые. Национальная премия за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры "Формула движения" учреждена в 2014 году Общественным Советом Минтранса РФ, в конкурсе принимают участие только реализованные проекты, получившие практическое применение в сфере транспорта.