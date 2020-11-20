Сбербанк назвал слухами информацию о переговорах с владельцем "М.Видео" по маркетплейсу

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Сбербанк назвал слухами информацию о переговорах с владельцем "М.Видео" Михаилом Гуцериевым по совместному развитию онлайн-маркетплейса Goods.ru.

"Мы не комментируем слухи", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источники сообщило, что банк ведет с владельцем группы "М.Видео" Михаилом Гуцериевым переговоры о совместном развитии принадлежащего ей онлайн-маркетплейса Goods.ru.

В начале ноября глава Сбербанка Герман Греф заявлял журналистам, что "Сбер" в будущем планирует расширение своей экосистемы, в первую очередь в области e-commerce.

В начале лета агентство Reuters со ссылкой на четырех источников, знакомых с подготовкой к сделке, сообщало, что Сбербанк ведет переговоры о покупке 30% акций интернет-ретейлера Ozon, чтобы стать партнером холдинга АФК "Система" Владимира Евтушенкова и инвестиционного фонда Baring Vostok. Позднее Ozon в проспекте к планируемому IPO на бирже NASDAQ сообщил, что в сентябре 2020 года разорвал соглашение со Сбербанком, однако суть договора раскрыта не была. Вместе с тем в проспекте было указано, что по условиям договора в случае расторжения Ozon должен будет выплатить Сбербанку 1 млрд рублей.