Российский рынок акций закрылся ростом биржевых индексов

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российский фондовый рынок по итогам торгов продемонстрировал рост биржевых индексов. Так, индекс Мосбиржи вырос на 0,15%, до 3051,04 пункта, индекс РТС - на 0,3%, до 1262,69 пункта.

Курс доллара по отношению к российскому рублю на 19:20 мск вырос на 0,1%, до 76,13 рубля, а евро снизился на 0,07%, до 90,27 рубля.

Лидерами роста сегодня по итогам фондовых торгов стали акции "Детского мира" (+2,57%) и "Роснефти" (+2,28%). "Причиной (роста акций "Роснефти" - прим. ТАСС) представляется реакция инвесторов на информацию о возобновившейся активной подготовке компанией к реализации проекта "Восток ойл". Повод - новость о том, что совет директоров "Роснефти" 27 ноября рассмотрит вопрос о внесении изменений в параметры программы приобретения акций "Роснефть" на открытом рынке. В рамках консенсуса, ожидается и продление программы, и увеличение ее объема", - пояснил аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Александр Осин.

Лидерами снижения стали ADS HeadHunter (-5,4%), акции "Распадской" (-2,28%) и "Магнита" (-2,09%). "В пятницу начали снижаться акции "Магнита". Бумага скорректировалась к 4 тыс. 923 рублей после обновления накануне локального пика на уровне 5 тыс. 96 рублей. В коррекции нет ничего пугающего, потенциал возвращения к росту достаточный, цель - 5 тыс. 200 рублей", - отметила старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

Прогноз по рынку

В начале следующей недели с учетом улучшения ситуации на внешних рынках преобладают шансы повышения цен российских акций, полагает Александр Осин. По его оценкам, индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 3030-3085 пунктов, курс доллара и евро к рублю - 75,75-76,85 рубля и 89,65-90,9 рубля соответственно.

По мнению инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, в понедельник, 23 ноября, ожидается сохранение умеренной рыночной волатильности. Индекс Мосбиржи сформируется в диапазоне 2990-3090 пунктов, курс рубля к доллару - 75,8-77, прогнозирует аналитик.