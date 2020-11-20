МЭР: снижение ВВП в октябре ускорилось до 4,7% после спада на 3% в сентябре

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Снижение ВВП России в октябре ускорилось до 4,7% после спада на 3% в сентябре, снижение за январь - октябрь составило 3,6%, говорится в обзоре Минэкономразвития "Картина деловой активности за октябрь 2020 года".

"По оценке Минэкономразвития России, в октябре падение ВВП в годовом выражении ускорилось до 4,7% год к году по сравнению с -3,0% в сентябре (-3,6% в годовом выражении в III квартале, по данным Росстата). Снижение ВВП по итогам 10 месяцев 2020 года оценивается на уровне 3,6% в годовом выражении", - говорится в обзоре.

Кроме того, министерство скорректировало оценку за сентябрь в сторону повышения (до -3% с -3,3%) с учетом предварительной оценки Росстата за III квартал и уточненных оперативных данных по отдельным видам экономической деятельности за сентябрь 2020 года.

Отрицательный вклад в динамику ВВП

Отмечается, что основной вклад в усиление спада в октябре внесли обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство.

Так, выпуск продукции сельского хозяйства в годовом выражении в октябре сократился на 6,6% после роста на 1,4% в сентябре за счет ухудшения показателей как растениеводства, так и животноводства. "При этом продолжался активный рост по зерновым и зернобобовым культурам (+6,8% год к году в октябре), сбор которых уже превысил второй по величине в истории урожай 2019 года. Однако по другим культурам наблюдается отрицательная динамика - в частности, по сахарной свекле и подсолнечнику, сбор которых в прошлом году стал рекордным", - уточняют в Минэкономразвития.

Кроме того, сократился выпуск обрабатывающих отраслей после восстановительной динамики в предшествующие месяцы. "Основной отрицательный вклад внесли сектор нефтепереработки и отрасли, ориентированные на инвестиционный спрос. При этом, как и в предыдущие месяцы, продолжился рост выпуска в отраслях, ориентированных на удовлетворение потребительского спроса", - говорится в обзоре.

В Минэкономразвития подчеркивают, что в других базовых отраслях ситуация остается стабильной.

В октябре показатели добычи полезных ископаемых незначительно улучшились за счет добычи естественного природного газа (+2,7% г/г) и металлических руд (+1,1% г/ г), отмечают в министерстве. "В этих условиях динамика грузооборота транспорта сохраняется относительно стабильной (-4% год к году, -3,9% в сентябре), при этом по видам транспорта тенденции разнонаправленные (улучшились показатели грузооборота железнодорожного и морского транспорта, по трубопроводному и автомобильному транспорту зафиксировано ухудшение)", - поясняют в министерстве.

Также, по мнению Минэкономразвития, действие соглашения ОПЕК+, направленное на поддержку мировых цен на нефть, и ограничения на международные перевозки оказывают сдерживающее влияние на динамику ВВП.

Ситуация на потребительском рынке

На потребительском рынке в октябре наблюдались разнонаправленные тенденции, указывают в министерстве.

Темпы снижения оборота розничной торговли в октябре замедлились: улучшение динамики наблюдалось как в продовольственном, так и в непродовольственном сегменте. "При этом рост продаж новых легковых автомобилей, по данным Ассоциации европейского бизнеса, ускорился до 7,0% г/г в октябре (в сентябре рост на 3,4 % год к году), достигнув максимальных значений в текущем году", - отмечают в Минэкономразвития.

В секторе услуг динамика несколько ухудшилась, оборот общественного питания сократился на 14,9% год к году (-14% месяцем ранее).

По прогнозу Минэкономразвития, спад ВВП в 2020 году составит 3,9%, в 2021 году ожидается рост на 3,3%.